Su Rezervi Kritikte, Kuraklık Tehdit

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Barajlarımızdaki su rezervi, kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor” açıklamasında bulundu. Baran, ATO Olağan Meclis Toplantısı’nda güncel ekonomik meseleler ve Oda’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in yönetiminde gerçekleşti ve katılımcılar ATO Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Baran, yaz aylarındaki iklim koşullarının gündemine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Küresel iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması, birçok sektörde etkilerini gösteriyor.

YEŞİL MİRASIMIZ KÜLE DÖNÜYOR

Baran, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına da dikkat çekti. “Yurdun dört bir yanında çıkan ve içimizi dağlayan orman yangınlarında ağaçlar, bitkiler, hayvanlar yok oluyor, yeşil mirasımız ne yazık ki küle dönüyor. Binlerce hektarlık orman alanı, yaşam alanlarımız, biyoçeşitliliğimiz ve temiz hava kaynaklarımız da geri dönülmez şekilde zarar görüyor” ifadelerini kullandı. Su kaynaklarının yönetimi hakkında ise “Su varsa hayat var, su varsa üretim var, ticaret var, kalkınma var” değerlendirmesinde bulundu. Baran, “Kuraklık, her sektörde büyük bir tehdit oluşturuyor. Tasarrufu alışkanlık haline getirmek ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını benimsemek zorundayız. Su kaynaklarımızı korumak, gelecek nesillere bırakacağımız kıymetli bir emanet olarak görmek zorundayız” şeklinde konuştu.

ZENGEZUR ÜLKEMİZ İÇİN FIRSATLAR BARINDIRIYOR

Türkiye’nin coğrafi konumuna ve jeopolitik sorunlarına da değinen Baran, “Türkiye, sürekli kaynayan bir coğrafyada ekonomisini ilerletmeye gayret gösteriyor. Zengezur Koridoru da bu bağlamda önemli bir fırsat sunuyor” dedi. Zengezur Koridoru’nun Türkiye’ye sağlayacağı katkılara dikkat çeken Baran, “Bakü’den Kars’a uzanacak güzergah tamamlandığında, stratejik bir koridor haline gelecek. Bu proje, Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açacak ve Türkiye’nin bölgesel güç dengesini değiştirecek önemli avantajlar sağlayacak” açıklamasında bulundu.

DÜNYA GAZZE İÇİN ARTIK HAREKETE GEÇMELİ

Baran, Gazze’deki insani duruma da değinerek, uluslararası kuruluşların acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’deki tabloyu “İnsanlığın en karanlık sınavlarından biri” olarak nitelendiren Baran, “21’inci yüzyılda, uzayda yaşamın konuşulduğu bu dönemde Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor. Hiçbir stratejik hesap, orada bir çocuğun canından daha kıymetli olamaz. Bu zulme artık son verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Baran ayrıca, ATO Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri hakkında da detaylar verdi.