Su Samurları İnsan Baskısına Tepki Verir

SU SAMURLARININ ARTAN GÖRÜNTÜLERİ

Karadeniz kıyılarında son günlerde artan su samuru görüntüleri, bölge halkını hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Bu konuda bir açıklama yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, su samurlarının insan baskısının az olması durumunda gündüzleri de aktif olabileceğini vurguladı. Başkaya, “Yoğun insan faaliyeti olan yerlerde daha temkinli hareket ediyorlar” dedi.

SU SAMURLARININ YAŞAM ALANLARI

Prof. Dr. Başkaya, su samurlarının suya bağımlı bir yırtıcı hayvan olduğunu belirtti. Bu yarı sucul memeli türünün “ekvatordan kuzey kutbuna kadar, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’da yayılış gösterdiğini” ifade eden Başkaya, Türkiye’deki akarsularda, göllerde ve denizlerin kıyılarında yaşam sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, su samurlarının yükseltisel olarak denizden dağların doruklarına kadar her yükseklikte bulunabileceğini belirtti. Başkaya, “Akarsu boylarında akarsudan çıkarak 3-5 km uzaktaki ormanlık, bozkır ya da tarım alanlarında da avlanabiliyorlar” diye ekledi.

SU SAMURLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Su samurlarının güçlü bir yırtıcı olduğunu kaydeden Başkaya, bu hayvanların sucul ekosistemlerde besin zincirinin en üst basamağında yer aldığını ifade etti. “Oldukça iyi yüzen, su altında uzun süre kalabilen güçlü bir yırtıcıdır. Başlıca besinleri balıklardır” dedi. Başkaya, su samurlarının beslenmesinde yer alan diğer türleri de sıraladı: “Kurbağalar; yılanlar; su böcekleri; deniz ve tatlı su salyangozları; karides; deniz yengeci; tatlı su yengeci; midye; köstebek; orman faresi; tarla faresi ve daha birçok hayvan.”

SU SAMURUNUN HABİTATINDAN GÖSTERGELER

Prof. Dr. Başkaya, “Su samurunun sucul habitatta bulunması, o habitatın genel olarak sağlıklı bir ekosistem olduğunun başlıca göstergelerinden biridir” ifadesiyle bu Canlıların ekosistem için önemine değindi. Su samurları genellikle gece aktif olup, “insan baskısı az olduğunda gündüzleri de görünür olabiliyorlar” dedi. Bununla birlikte, yoğun insan faaliyetinin olduğu yerlerde daha dikkatli hareket ettiklerini belirtti. Su samurlarını tehdit eden unsurlar arasında su kirliliği, besin yetersizliği, habitat tahribatı, kaçak avcılık ve trafik kazaları gibi birçok faktör olduğunu sözlerine ekledi. Başkaya, “Durduk yere insana saldırmazlar; ancak sıkıştırılmaları durumunda, yuvalarına veya yavrularına bir şey yapılması halinde insana saldırabilirler” diyerek dikkat çekti.