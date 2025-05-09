Su Samuru Yengeç Yerken Görüntülendi

SU SAMURU YENGEÇ AVCILIĞI YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, kanyonda yengeç avlarken bir doğaseverin kamerasına takıldı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında kabul edilen su samuru, Konarı Kanyonunda suya dalarak yengeç avlıyor.

AVIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Avladığı yengeci kayanın üzerinde yemeye başlayan su samuru, görüntüleyen kişinin varlığını hiçe sayarak yemeğini keyifle tamamlıyor. Ardından tekrar suya dalan hayvan, kısa sürede gözden kayboluyor. O ani anlar, belgesel tadındaki görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.