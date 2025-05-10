Su Samurunu Görüntüledi, Sevindi

DOĞA ARAŞTIRMASI SONUCUNDA HEYECAN VERİCİ BULUŞ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğa üzerine çalışan Furkan Eren, Sakarya Nehri’nin kenarına yerleştirdiği fotokapanla nesli tükenmekte olan su samurunu görüntülemeyi başardı. Eren, fotokapanı inceleme sırasında karşılaştığı görüntü sebebiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Nadir türleri kayıt altına almayı hedefleyen Eren, bu çalışmasıyla önemli bir keşfe imza attı.

NADİR TÜRLERİ GÖRME ŞANSI

Furkan Eren, fotokapanında sadece su samurunu değil, aynı zamanda çakal ve kaya sansarını da görüntülemeyi başardığını söyledi. Eren, “Sakarya Nehri kenarına yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmamızın ilkinde su samurunu görüntülemeyi başardık. Ayrıca kaya sansarı ve çakal da görüntüledik. Fakat yakaladığımız su samuru nesli tükenmekte olan bir tür” diye belirtti.

Eren, görüntülediği ‘Lutra Lutra’ su samuru türünün gece aktif olduğunu ve gündüzleri nadir görüldüğünü ifade etti. Sakarya Nehri açısından bu türün önemli olduğuna dikkat çeken Eren, “Gösterge tür kabul edilen bu su samurunun yaşadığı su bölgesinin temiz olduğu kabul edilir. Bu da Sakarya Nehri’nin suyunun temiz olduğuna işarettir. Bu türü sadece gece fotokapan ile görebilirsiniz veya kaçak avcıların ağına takılabilir” diye ekledi.