Su Seviyesi Kritik, Tasarruf Yapılmalı

SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı’nda su seviyesinin yüzde 1’in altına düşmesi nedeniyle halktan su tasarrufu talep ediliyor. Keşan Belediyesinin yaptığı bilgilendirmeye göre, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk miktarı, kuraklık ve yüksek sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere düştü.

KURAKLIK UYARISI

Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, bölgedeki ciddi kuraklık durumuna dikkat çekti. Kara, “Keşan’a hayat veren Kadıköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’in altına düştü. Toplam 56 milyon metreküp kapasiteli barajda yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın 1,6 milyon metreküpü ‘ölü hacim’, yani kullanılamaz durumda. Kullanılabilir su sadece 400 bin metreküp” ifadelerini kullandı.

SU TASARRUFUNUN ÖNEMİ

Kara, ilçedeki içme suyu kaynaklarının tükenme noktasına geldiğini belirterek, her damla suyun değerinin anlaşılması gerektiğini vurguladı. Kara, “Barajımızdaki su seviyesi daha önce hiç bu kadar azalmamıştı. İlçeye günlük 10-12 bin metreküp su verildiğini düşünürsek, 1 ay içinde barajdaki suyu bitirebiliriz. İlk defa dip savaklarımız görünüyor, suyumuz bitmek üzere. Her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Aksi halde büyükşehirlerdeki gibi 3-5 saatlik su kesintilerinin başlama zamanı gelir” dedi. Kara, su kesintilerini önlemek amacıyla Kumdere mevkisinde 15 kuyunun yanına ek kuyular açmayı planladıklarını, bunun bir süreç olduğunu da sözlerine ekledi.