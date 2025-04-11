Su Sıkıntısı Gazze’de Ciddi

SU SIKINTISI UYARISI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki ortaklarının yerinden edilmiş kişilerin sığındığı barınma merkezlerinde ciddi su sıkıntısı yaşandığını açıkladı. Su kıtlığı ile birlikte, temizlik malzemelerinin yetersizliği ve hayvanlarla iç içe yaşam şartlarının halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bildirildi.

BIT İSTİLASI PROBLEMI

Geçtiğimiz Mart ayında, Gazze’deki hanelerin üçte birinden fazlasında bit istilası görülmesi, bu durumun tarım ve gıda güvenliği açısından daha büyük sorunlar doğurabileceğini gösteriyor. Su kaynaklarının azalması ve hijyen koşullarının bozulması, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.