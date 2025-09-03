Su Tasarrufu İçin Sert Tedbirler Alınıyor

SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ İLE İLGİLİ TEDBİRLER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyunu sağlayan Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinin son dönemlerde düşmesi sebebiyle sert önlemler alınacağını duyurdu. Sakallıoğlu, Göl Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, son günlerde kurak bir mevsim yaşandığını belirtti. Marmara Bölgesi’nde, geçmiş yıllar ortalamasına göre yaklaşık yüzde 95 oranında yağış azaldığını vurguladı.

KURU SU KAYNAKLARI VE ARTIŞ GÖSTEREN TÜKETİM

Sakarya’nın yıllık ortalama 760 milimetre yağış aldığına dikkat çeken Sakallıoğlu, 8. ay sonunda sadece 244 milimetre yağış alındığını ifade etti. “Son üç ayda aldığımız yağış miktarı bunun çok daha altında. Yağış miktarının azalması dolayısıyla gölü besleyen kaynaklarımızın, derelerimizin kuruması anlamına geliyor” diyen Sakallıoğlu, artan su tüketim baskısının tarımsal faaliyetler ve turizm sezonuyla birlikte ciddi bir artış gösterdiğini aktardı. Bu artışla Sapanca Gölü’ndeki su seviyesinin düşüşünün hızlandığını dile getirdi.

TASARRUF PROJELERİ VE SOSYAL SORUMLULUK

Sapanca Gölü’nü korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Sakallıoğlu, abonelerin tasarruflu su tüketimlerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi. Okullarda yapılan faaliyetler ve sosyal medya üzerinden gerekli bilgilendirme yapıldığını ancak istenilen düzeye ulaşamadıklarını vurguladı. “Daha fazla tedbir almak durumunda kalmış bulunmaktayız” diyen Sakallıoğlu, suyun her damlasının kıymetini bilerek israf olmadan ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

İLERİYE DÖNÜK ÇEVRESEL TEDBİRLER

Bu yıl içerisinde kentin değişik bölgelerinde gerçekleştirilen yeraltı su çalışmalarıyla birlikte 46 farklı noktadan 79 litre saniye suyun şehir şebekesine kazandırıldığını belirten Sakallıoğlu, su kaybını azaltmak amacıyla eskiyen şebekelerin yenilenme çalışmalarına başlandığını açıkladı. Ayrıca, su fiyatları ile ilgili yapılan düzenlemelerin gerekliliği üzerinde de duran Sakallıoğlu, artan su tüketimini dengelemek adına yeni fiyat artışları üzerinde düşündüklerini ifade etti.

KİMSE KURAKLIKLA MÜCADELEDE YALNIZ DEĞİL

Sakarya’nın, Türkiye’nin 30 büyük şehrinde en ucuz suyu kullanan 29. büyükşehir olduğunu belirten Sakallıoğlu, bu kuraklık sürecinin kendileri için önem taşıdığını vurguladı. “Maalesef bugün itibarıyla kriz yönetimine geçilmiş bulunmaktayız” diyerek, alınacak tedbirlerle Sapanca Gölü’ndeki suyun kesintisiz bir şekilde abonelere kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, belediye parklarının sulama işlemlerinin haftanın belirli günleriyle sınırlı kalacağını vurgulayarak, aboneliklerin askıya alınması gibi sert tedbirler alacaklarının altını çizdi.