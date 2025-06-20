Su Tüketimi Yaz Sıcaklarında Önemli

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Yaz aylarında tüketilen çay, kahve, ayran, meşrubat ve bitki çaylarının suyun yerini almadığını belirten Diyetisyen Meltem Boz, “Özellikle kafein içeren çay ve kahve, diüretik etkileri dolayısıyla vücuttaki mevcut suyu da atıyor. Asitli, şekerli ve alkollü içeceklerin tümü ise vücutta ödem oluşumuna yol açıyor. Bu nedenle, tüm içeceklerin yanında su tüketimi de göz ardı edilmemeli. Yaz aylarında her çay ve kahvenin yanında ekstra su tüketmek, diüretik etkiyi ortadan kaldırmak için önemlidir” şeklinde ifade etti.

SU YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Boz, suyun yaşam için vazgeçilmez olduğunu ve “Su, yaşamsal tüm fonksiyonlarımızı yerine getirebilmek için en gerekli besin maddesidir. Kısacası, yaşam içeceğidir. Bilişsel fonksiyonlarımızdan kan akışına, kalbimizin çalışmasından sindirim sisteminin çalışmasına kadar her noktada vazgeçilmez bir sıvıdır” dedi.

DEHİDRASYON HAYATİ RİSKLER GETİREBİLİR

Hava sıcaklıkları yükseldikçe terlemenin arttığını söyleyen Dyt. Boz, “Artan terleme ile birlikte vücutta sıvı, elektrolit ve mineral kaybı yaşanıyor. Bu kayıplar karşılanmadığında vücut dehidre oluyor. Dehidrasyonun ileri boyutlara ulaşması ise hayati riskler doğurabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında dengeli ve yeterli su tüketimi, bu risklerin önüne geçerek sıcak günleri daha sağlıklı geçirmenize yardımcı olacaktır” diye belirtti.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

İnsanların yazın su içmek için susamayı beklediğini ifade eden Dyt. Boz, “Susuzluk için susamayı beklemek, sağlık açısından büyük hatalardandır, özellikle yaz sıcaklarında bu durum daha fazla risk teşkil ediyor” şeklinde uyarıda bulundu.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Günlük su tüketiminin kişiden kişiye değiştiğini belirten Dyt. Boz, “Kiloya, yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite düzeyine ve hava koşullarına göre su ihtiyacı şekilleniyor. Genel olarak, her sağlıklı bireyin en az 8 bardak su içmesi tavsiye ediliyor. Aktif spor yapan, hamile ve emziren kadınların su ihtiyacı daha fazla, günde minimum 3 litre su içmeleri gerekebiliyor” dedi.

DÜZENLİ ARALIKLARLA SU TÜKETİN

Suyun tüketim şeklinin de sağlıklı olduğunu kaydeden Dyt. Boz, “Suyun bir anda hızlı bir şekilde içilmesi sindirim ve bağırsak sağlığı için önerilmemektedir. Su tüketiminin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi önemlidir” değerlendirmesini yaptı.

SUSUZLUK BELİRTİLERİ

Susuz kalmanın belirtilerine değinen Dyt. Boz, “Vücut susuz kalmanın belirtilerini açıkça gösteriyor. Bu belirtiler arasında sık sık baş ağrısı, odaklanamama, deri kuruluğu, dudak çatlamaları ve koyu renkli idrar bulunuyor. Yeterli su alındığında bu belirtiler azalır. Ancak belirtiler ağırlaşırsa, mutlaka doktora danışmak gerekir” dedi.

İÇECEKLERİN YERİNE SU TÜKETİN

Çay, kahve, ayran ve meşrubatların suyun yerini almadığını vurgulayan Dyt. Boz, “Kafeinli içecekler diüretik etkisiyle mevcut suyu atıyor. Ayrıca, alkollü ve şekerli içecekler ödem yapabiliyor. Tüm içeceklerin yanında su tüketilmesi zaruridir. Her çay ve kahvenin yanında ek su içilmesi gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.

AŞIRI SU TÜKETİMİNİN ZARARLARI

Dyt. Boz, fazla su tüketiminin de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Vücudun ihtiyacının üzerinde su içmek, elektrolit dengesizliklerine ve hiponatremiye neden olabilir. Aşırı su, hücrelerin şişmesine yol açabilir ve bu ‘su zehirlenmesi’ durumuna neden olabilir. 3.5-4 litre üzerinde su tüketimi sağlıklı değildir” dedi.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

Su tüketimini artırmak için bazı önerilerde bulunan Dyt. Boz, “Su içmeyi unutanlar için gün içinde hatırlatıcı uygulamalar kullanılabilir. Suya limon, nane veya meyve dilimleri eklemek, daha cazip hale getirebilir. Ayrıca, salatalık, kabak gibi su oranı yüksek gıdalarla su alımını desteklemek de önerilir. Yaz aylarında kaybedilen elektrolitleri telafi etmek için, sağlık sorunu yoksa 1 şişe maden suyu tüketilebilir” diyerek ekledi.