Su Ürünleri Üretimi Azaldı, Yetiştiricilik Arttı

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE AZALMA VE YETİŞTİRİCİLİKTE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılı su ürünleri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,6 oranında azalarak 933 bin 194 ton olarak gerçekleşti. Veriler, su ürünleri üretiminin yapısına detaylı bir bakış sunuyor. Avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları üretimi, toplam üretimin yüzde 31,1’ini oluştururken, diğer deniz ürünlerinin oranı yüzde 3,5, iç su ürünlerinin oranı ise yüzde 3,6 olarak belirlendi. Yetiştiricilik ürünleri ise toplam üretimin en büyük kısmını, yani yüzde 61,8’ini kapsıyor.

AVCILIKTA DÜŞÜŞ, YETİŞTİRİCİLİKTE İSTİKRAR

2024 yılında su ürünleri avcılığı, bir önceki yıla oranla yüzde 21,6 azalma gösterdi. Bu dönemde avcılık yoluyla elde edilen toplam üretim 356 bin 70 ton oldu. Yetiştiricilik üretimi ise 577 bin 124 ton olarak kaydedildi ve yüzde 3,7 artış sağladı. Deniz ürünleri avcılığındaki düşüş, yüzde 23,3 olarak belirlenirken, iç su ürünleri avcılığında çok küçük bir artış görülüyor; bu artış ise yüzde 0,2 şeklinde.

AVLANAN BALIK TÜRLERİ VE DAĞILIMI

Avlanan deniz balıkları 2024 yılında 290 bin 68 ton olarak kaydedildi. Avlanan balıkların türlerine bakıldığında, hamsi balığı 153 bin 175 ton ile en yüksek miktarda avlanan tür oldu. Hamsiyi, 49 bin 278 ton ile palamut ve 17 bin 818 ton ile sardalya izliyor. Böylece, deniz ürünleri üretimindeki dağılımda hamsinin önemi iyice ortaya çıkıyor.

YETİŞTİRİCİLİKTE ÖNE ÇIKAN TÜRLER

Yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim, 405 bin 742 ton (yüzde 70,3) denizlerde, 171 bin 382 ton (yüzde 29,7) iç sularda gerçekleşti. İç sularda en çok yetiştirilen tür alabalık, yani 170 bin 905 ton olarak belirlendi. Denizlerde ise levrek 165 bin 55 ton ve çipura 155 bin 279 ton ile öne çıkıyor. Bu veriler, Türkiye’nin su ürünleri üretiminin genel görünümünü özetliyor.