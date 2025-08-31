Su Ürünleri Üretimini Arttırmak İçin Destek Açıklandı

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İÇİN ÖNEMLİ DESTEKLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, “Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu” dedi. Program, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı’nda düzenlendi.

TÜRKİYE’NİN TARIMSAL GÜCÜ

Yumaklı, konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hatırlatarak başladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlere rahmet diledi. Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin dünya çapında önemli bir yerde olduğunu belirten Yumaklı, “Tarımsal hasılada bugün Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu” vurguladı. “Tarımsal üretimde olduğu kadar su ürünleri üretiminde de ülkemiz önemli bir potansiyele sahip. Biz de bunu son 23 yıldaki politikalarımızla daha da etkin hale getirdik” ifadesini kullandı.

GELİŞİM İÇİN YENİ PROJELER

Su ürünleri sektörünün gelişimi ve dayanıklılığının artırılması adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Yumaklı, “Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu” dedi. Ayrıca, 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan 40 milyon liraya yükselttiklerini belirtti.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE DENETİMLER

Yumaklı, Türkiye’nin balıkçı filosunun gücüne de dikkat çekti ve “Bugün Trabzonlu iki balıkçı gemimizi Umman’a uğurlayacağız” dedi. Türkiye’nin uluslararası sularda avlanması için gerekli anlaşmaların yapıldığını ifade eden Yumaklı, “Bugün itibarıyla balıkçılık anlaşması imzaladığımız ülke sayısı 17’ye çıktı” şeklinde konuştu. Denetimlerinin amacının ceza kesmek değil, yasa dışı avcılıkta caydırıcılığı sağlamak olduğunu belirtti.

İHRACAT HEDEFLERİ VE PLANLI ÜRETİM

Yumaklı, su ürünleri sektöründeki üretimin 600 bin tondan yüzde 60’lık bir artışla 1 milyon tonun üzerine ulaştığını aktardı. “2 milyar dolarlık ihracat rakamını inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız” dedi. Ayrıca, bu yıl avcılıkta bazı ürünlerin planlı üretime geçileceğini açıkladı. Balıkçılara destek vereceklerini ve doğal afetler gibi durumlarda hızlı hareket edeceklerini ifade etti.

Programda, Trabzon Valisi ve bazı milletvekilleri de yer aldı. Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, “Vira bismillah” diyerek denize kalkan balığı bıraktı ve balıkçıları uğurladı.