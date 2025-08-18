Su Ve Tarım Stratejileri Belirlendi

ULUSAL SU PLANI’NIN HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Planı çerçevesinde “8 farklı hedef, 31 strateji ve 141 eylem belirlendi. Plan, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek” açıklamasında bulundu. Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulu 4’üncü Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrasında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünya genelinde her geçen gün etkilerini artırdığını belirtti ve “Kuraklık, su kıtlığı, taşkınlar, zirai don ve orman yangınları artık yeni normalimiz” ifadesini kullandı. Bakan, bu yılki orman yangınları sayısının artış gösterdiğini vurgulayarak, “Yeşil vatanı korumak için cansiperane ateşle savaşan orman kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu uğurda şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

SU VE SULAMA YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Su ve sulama yatırımları için 147 milyar lira kaynak ayırıldığını belirten Bakan Yumaklı, “Son 23 yılda suyun akışına yön vermek adına 3,4 trilyon lira yatırım yaparak, 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık” diye konuştu. Ayrıca 4’üncü Tarım Orman Şurası’nda suyla ilgili 11 karar alındığını da ekledi. Yumaklı, göllerin gelecek projeksiyonlarını belirlemek ve kuraklıkla kirlilik baskılarına karşı aldıkları önlemleri paylaştı. Eğirdir Gölü’nün hacminin yüzde 55 gerilediğini belirten Yumaklı, buraya 5 yılda 21 milyar liralık yatırım yapacaklarını açıkladı. Eğirdir Gölü ile birlikte başka göller için de eylem planlarının hazırlandığını ifade etti.

MODERN VE ETKİLİ SULAMA SİSTEMLERİ HEDEFİ

Tarım ve sanayi gibi çeşitli alanlar için yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının daha verimli kullanımına yönelik adımlar attıklarını da belirten Bakan Yumaklı, “Su Verimliliği Yönetmeliği’ni yayımladık. İçme suyu şebekelerindeki kayıp oranını, 2004 yılındaki yüzde 60’lardan, bugün yüzde 31,6 seviyesine indirdik” dedi. Bazı şehirlerde hala yüksek su kayıplarının olduğuna dikkat çeken Yumaklı, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerinin kurulacağını söyledi. Kapalı sulama sistem oranını 2028 yılına kadar yüzde 45’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

SUYUN KORUNMASI ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Bakan Yumaklı, 2025-2035 yıllarını kapsayan Ulusal Su Planı’nın kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen görüşler doğrultusunda tamamlandığını ifade etti. “Bu plan önümüzdeki 10 yıla dönük hedef, strateji ve eylemlerimizi belirlemekte, su-gıda-enerji bağlantısından akıllı su yönetimine kadar geniş bir perspektifte değerlendirmeler içeriyor” dedi. Aldıkları tedbirleri ve sürecin detaylarını ilerleyen dönemlerde kamuoyuna açıklayacaklarını dile getirdi. Suya gözlerinin gibi baktıklarını belirten Yumaklı, en verimli şekilde değerlendirmek için seferberlik halinde çalıştıklarını vurguladı.

KURULDAKİ KARARLAR TEK TEK AÇIKLANDI

Kurulda alınan kararları aktaran Bakan Yumaklı, “Oy birliğiyle 6 karar aldık” dedi. İlk karar, su verimliliği strateji belgesi ve eylem planlarının uygulanmasına ilişkin iş birliği yapılmasıyla ilgili. İkinci karar ise içme suyu güvenliği için izleme ve denetim çalışmalarının entegrasyonu. Üçüncü karar, suyun kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilmesi. Dördüncü karar, Ulusal Su Planı’nın onaylanması. Beşinci karar, Susurluk ve Yeşilırmak Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının onaylanması ve altıncı karar, arıtılmış atık suların tekrar tarımda kullanımına ilişkin sorun ve çözüm önerilerini hazırlayacak alt kurul teşkil edilmesi.