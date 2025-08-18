Su Yatırımlarına 147 Milyar Lira Ayrıldı

SU YATIRIMLARI VE PROJELERİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 23 yılda suyun akışına yön vermek amacıyla 3,4 trilyon lira yatırım yaparak, Türkiye’ye 11 bine yakın su ve sulama eseri kazandırdıklarını ifade etti. Bu yıl su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak, 321 yeni projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki Ulusal Su Kurulunun 4’üncü toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu yıl su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak, 321 projeyi daha hayata geçireceğiz.” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Yumaklı, iklim değişikliğinin dünya genelinde sorun haline geldiğine dikkat çekerek, kuraklık ve su kıtlığı gibi olayların artık “yeni normal” olduğunu belirtti. Bu yıl orman yangını sayısındaki artışa değinen Yumaklı, “Yeşil vatan” kadar “mavi vatan”ın da korunup geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin küresel ısınmadan etkilendiğini hatırlatan Yumaklı, 2024’ün son 53 yılın en sıcak yılı olduğunu ve uzun yıllar ortalamasına göre yağışların yüzde 6,3 azaldığını kaydetti.

SU YATIRIMLARINDA YENİ STRATEJİLER

Yumaklı, ardışık kurak gün sayılarının arttığını, sıcak hava dalgalarının etkisinin yükseldiğini ve bu durumun orman yangınları riskini artırma olasılığını artırdığını ifade etti. Bu gelişmelerin sonucunda 2100 yılına kadar su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalabileceğinin öngörüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Türkiye genelindeki su yatırımlarının 3,4 trilyon lira ile 11 bine yakın su ve sulama sorununu çözme çabası olduğunu belirtti.

MODERN SULAMA VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLER

Yumaklı, su kullanıcıları için yol haritası belirlediklerine dikkat çekerek, içme suyu şebekesindeki kayıp oranlarını yüzde 31,6 seviyesine düşürdüklerini aktardı. Su kayıplarını daha da azaltmayı hedeflediklerini belirten Yumaklı, “Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor, yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerini kuruyoruz.” ifadesini kullandı.

ULUSAL SU PLANI ve Hedefler

Yumaklı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlamak için alternatif su kaynakları üzerine yoğunlaştıklarını ve atık suların arıtılarak farklı sektörlerde kullanılmasının önemini vurguladı. 2025-2035 yıllarını kapsayan Ulusal Su Planı’nın tamamlandığını açıklayan Yumaklı, bu planın kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Hazırlanan plan, su-gıda-enerji bağlantısından akıllı su yönetimine kadar geniş bir perspektif sunmaktadır.

KURULUN ALDIĞI KARARLAR

Yumaklı, Ulusal Su Kurulunun oy birliğiyle aldığı 6 kararın detaylarını açıkladı. Bu kararlar; su kayıplarının azaltılması, iklim dostu şehirler oluşturulması ve kuraklık riskine karşı farkındalığın artırılması gibi konuları kapsıyor. Yumaklı ayrıca, havzalardaki su kalitesi ve miktarına öncelik verecek yatırımlar yapılacağını belirtti.