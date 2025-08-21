Su Yönetimi Şehirlerin Görevidir

BELEDİYELER SUYUN YÖNETİMİNİ YAPMALIDIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce’deki gün boyunca süren programlarının ardından son olarak İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, iklim krizi nedeniyle bazı şehirlerin içme suyu amaçlı barajlarında sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, “Hep birlikte takip ediyoruz. Bazı yerel yönetimlerin barajlar ve kaynak suyu kullanımlarıyla ilgili bunların zamanını ve durumunu, enerji maliyetlerini ya da farklı maliyetlerini gözeterek yerinde ve zamanında işletmediklerini görüyoruz. Bu da maalesef bugün geldiğimiz sonucu ortaya çıkarıyor. Kurak dönemde öncelikli kaynaklardan yıl boyunca maksimum kapasitede faydalanmak, yazın kurak dönemde ise barajları kullanmak gerekirken bu duruma uyulmadığını gözlemliyoruz.” dedi.

SORUNLARIN TEMELİ İŞLETME DÜZENSİZLİKLERİDİR

Suyun musluklara giderken bazı yerlerde yüzde 70 oranında kaçak yaşandığını kaydeden Bakan Yumaklı, “Bugün içme suyu ile ilgili sorun yaşayan belediyeler, işletme düzensizlikleri veya uygunsuzlukları nedeniyle bu sorunları yaşıyor. Bizim büyük yatırımlarla getirdiğimiz sular, arıtma tesisine kadar 100 litreyi getirirken, çeşmelerden sadece 30-40 litre akması, bu yatırımların boşa gitmesine sebep oluyor. Tüm yerel yönetimleri kayıp-kaçak oranlarını düşürmeye davet ediyorum. Bazı belediyelerin ‘Devlet Su İşleri görevini yapmıyor’ şeklinde iddiaları kesinlikle haksız bir suçlamadır. Devlet Su İşleri görevini yapıyor ve kendi görevini yapamayan ya da yardım isteyen hiçbir belediyeyi geri çevirmedik.” şeklinde konuştu.

SUYU VERİMLİ KULLANMA ZORUNLULUĞU

Bakan Yumaklı, vatandaşlara suyu verimli kullanmaları çağrısında bulunarak, “Çok önemli bir konu dile getirmek istiyorum. Biz su stresi altında bir ülkeyiz. Kişi başına düşen su miktarı bin 300 metreküp civarında. Bin metreküpün altına düştüğümüzde su fakiri bir ülke olarak kayıtlara girmiş olacağız. Su kaynaklarımızı koruma ve verimli kullanma konusunda çalışmalar yapmamız gerekir. Hayat kaynağımız olan suyu korumalı ve gelecek nesillere aktaracak şekilde yönetmeliyiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki desteklerinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Suyumuzun tasarruflu kullanımı için herkesin duyarlılığını bekliyoruz. Suyumuza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı. Törenin sonunda Bakan Yumaklı ve katılımcılar, okunan duaların ardından tesisin temelini attı.