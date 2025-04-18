Suat Dal Bulundu, Sağlığı İyi

KAYBOLAN KİŞİ BULUNDU

Elazığ’da hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal bulundu. Sugözü Mahallesi’nde yalnız yaşayan Dal’ın bulunması amacıyla jandarma, AFAD ve 20 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Dal, Sugözü Mahallesi kırsalındaki çalılıklar arasında bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Dal, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Dal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, “Dal’ın bulunması için herkes seferber oldu” dedi. Ayrıca Gündoğan, Dal’ın, jandarma ekiplerince bulunduğunu belirterek, “Bahçesine giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler bulmuş. 2 gündür jandarma, AFAD ve gönüllüler arıyordu. Bugün tam umudumuzu kestiğimiz anda Suat amca hepimize umut oldu. Sağlığı çok iyi. Şu an tedbir amaçlı hastanedeyiz. Muayenesi bittikten sonra taburcu olacak. Kendisi çalıların içinde bulundu. Suat amca sadece ekmek kırıntısı yemiş” şeklinde konuştu.

KAYIP DURUMU KOMBİNE EDİLDİ

Suat Dal, önceki gün baygınlık geçirince komşularının ihbarı üzerine ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Acil serviste kendine geldikten sonra Dal, iyi olduğunu söyleyerek hastaneden ayrıldı. Dal’ın eve dönmediğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, hastane çevresinde ve güvenlik kamerası kayıtlarında Dal’ın en son görüldüğü kırsal Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışmasına başladı.