Haberler

Suat Dal Bulundu, Sağlığı İyi

KAYBOLAN KİŞİ BULUNDU

Elazığ’da hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal bulundu. Sugözü Mahallesi’nde yalnız yaşayan Dal’ın bulunması amacıyla jandarma, AFAD ve 20 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Dal, Sugözü Mahallesi kırsalındaki çalılıklar arasında bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Dal, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Dal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, “Dal’ın bulunması için herkes seferber oldu” dedi. Ayrıca Gündoğan, Dal’ın, jandarma ekiplerince bulunduğunu belirterek, “Bahçesine giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler bulmuş. 2 gündür jandarma, AFAD ve gönüllüler arıyordu. Bugün tam umudumuzu kestiğimiz anda Suat amca hepimize umut oldu. Sağlığı çok iyi. Şu an tedbir amaçlı hastanedeyiz. Muayenesi bittikten sonra taburcu olacak. Kendisi çalıların içinde bulundu. Suat amca sadece ekmek kırıntısı yemiş” şeklinde konuştu.

KAYIP DURUMU KOMBİNE EDİLDİ

Suat Dal, önceki gün baygınlık geçirince komşularının ihbarı üzerine ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Acil serviste kendine geldikten sonra Dal, iyi olduğunu söyleyerek hastaneden ayrıldı. Dal’ın eve dönmediğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, hastane çevresinde ve güvenlik kamerası kayıtlarında Dal’ın en son görüldüğü kırsal Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışmasına başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin potansiyeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel krizlerin hem riskler hem de fırsatlar sunduğunu vurguladı.
Haberler

İsrail, Gazze’de 39 Filistinli’yi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.