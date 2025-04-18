Suat Dal Sağ Bulundu, Durumu İyi

KAYIP VATANDAŞIN BULUNMASI

Elazığ’da iki gün önce hastaneye gittikten sonra kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal, ekiplerin çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. 16 Nisan’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne giden Suat Dal, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

78 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, yapılacak olan ihbar sonrasında hastane çevresi ve Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışmaları başlattı. Suat Dal, bu sabah saatlerinde Sugözü Mahallesi kırsalında sağ olarak bulundu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Dal’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Suat Dal isimli vatandaşımız sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Arama-Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz” denildi.