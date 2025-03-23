Suat Hekimoğlu’ndan Uluslararası Boks Birliği’ne Tepki

BÜYÜK KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI SONRASI TEPKİLER

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın ardından Uluslararası Boks Birliği’ne sert eleştirilerde bulundu. Hekimoğlu, “En az 2-3 altın almamız gereken yerde 1 altın aldık. Sebebi IBA bu işi bitirmiş. Orada kendi istediklerine madalya veriyorlar” dedi. Şampiyona Sırbistan’ın Niş kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi ve milli sporcular 6 madalya ile döndü. Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanırken, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri ise bronz madalya aldı.

Hekimoğlu, kadınların bu turnuvada elde ettiği başarının önemli olduğunu, ancak daha iyisinin olabileceğini vurguladı. “12 sıklette 6 madalya aldık; bunun 1’i altın, 3’ü gümüş, 2’si bronz. Bu yine ülkemiz adına çok büyük başarıdır ama daha iyisi olabilirdi” şeklinde konuştu. Özellikle Esra Yıldız Kahraman’ın karşılaştığı Sırp rakibinin herkeste beklentiyi yükselttiğini belirtti.

Başkan Hekimoğlu, sporculara sağladıkları psikolojik destek ve kamp imkanları hakkında da bilgi verdi. “Ben çocuklara sadece hem psikolojik destek verdim hem de kamp imkanı sağladık. Yaklaşık 1 aydır Rusya’da kamp yapıyorlar. Çalışırsan oluyor. Bu daha 2,5 aylık çalışma. Bundan sonra daha neler olacak. Yeni başlıyoruz” dedi. Hekimoğlu, sporcuların motivasyonlarının yüksek tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Hekimoğlu, önümüzdeki turnuvalar için planladıkları kamplarda sporcuları diri tutma hedefini de ifade etti. “Benim en büyük projem sporcuları diri tutmak. Biz artık World Boxing’e geçtik. Bütün dünya ülkeleri oraya geçti. Biz 84. ülke olarak geçtik” diye belirtti. IBA’nın sona erdiği görüşünü savunan Hekimoğlu, Türk boksunun ve dünya boksunun gelişimi için yeni projeler üzerinde çalıştığını vurguladı.

Haziran ayında gerçekleştirilecek Büyük Erkekler Dünya Şampiyonası için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hekimoğlu, erkek takımlarını 3 gruba ayırdıklarını ve hepsini motive etmeye çalıştıklarını belirtti. “Hiçbir sporcumuzu ayrıştırma yapmıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Bizim sporcumuz için yapmayacağımız hiçbir şey yok. Benim tek derdim sporcuların başarılı olması” dedi. Büyük Kadınlar World Boxing Dünya Şampiyonası ise 4-14 Eylül tarihlerinde İngiltere’de düzenlenecek. Hazırlık kampı ise 22 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Kastamonu’da yapılacak.