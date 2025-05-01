Suat Kılıç, KKTC’de Tanınma Talep Etti

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi toplantısının, KKTC’nin uluslararası alanda resmen tanınması yönünde tavsiye kararı alması gerektiğini belirtti. Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Kılıç, emeğin ve alın terinin karşılığını bulması dileğini ifade etti. Kılıç, TÜRK-İŞ’in nisan ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 24 bin 35 lira olarak belirlediğini hatırlatarak, “Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir bayram ne kadar bayramdır, takdirini çalışanlarımıza bırakıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kılıç, Haftalardır KKTC’nin yalnızlığına dikkati çektiklerini vurgulayarak, “Böyle bir dönemde TEKNOFEST 2025’in Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda düzenlenecek olmasını olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz.” dedi. Ayrıca, Kıbrıs’ta toplanacak Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi’ne KKTC’nin tanınması için bir çağrıda bulundu. “Aksakallılar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı tarafından resmen tanınması yönünde bir tavsiye kararı almalı ve Rum-Yunan cephesinin egemenlik oyunlarını bozmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Suat Kılıç, Türkiye’nin KKTC’yi teşvik etmesi gereken bir diğer adımın da adadaki İsrail firmalarının gayrimenkul faaliyetlerinin durdurulması olması gerektiği görüşünü paylaştı. Kılıç, Suriye’nin parçalanmasıyla sonuçlanacak hiçbir adımın çözüm sağlamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da “Devlet, geçmişteki hataları tekrar etmemeli, DEM Parti yetkilileri de uluslararası müzakereci gibi değil, sadece Türkiye partisi gibi hareket etmeyi denemelidir.” ifadelerini kullandı.