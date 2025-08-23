Suat S. Eşine Ateş Açtı

OLAYIN GELİŞİMİ

Şişli’de meydana gelen olayda, Sevgi Çakır (35) eşi Ejder Çakır (34) ile yaşadığı bir tartışmanın ardından evi terk ederek ikiz kardeşi Suat S.’nin evine gitti. Eşini geri getirmek için kayınpederinin dükkanının bulunduğu sokağa otomobili ile giren Çakır’a, eşinin ikiz kardeşi Suat S. tarafından silahla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çakır, diğer kayınbiraderi tarafından araçla hastaneye götürüldü; ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sonrası Suat S. kaçtı; fakat kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. İlk ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenilen Suat S.’nin 25 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Olayın gerçekleştiği zaman diliminde, Sevgi Çakır, akşam saatlerinde kayınpederi Bahattin S.’yi arayarak, eşini eve geri getirmek için dükkanında görüşmek istediğini bildirdi.

YARALININ HASTANE SÜRECİ

Sevgi Çakır, otomobiliyle kayınpederinin dükkanının bulunduğu sokağa girdiğinde Suat S., silahını ateşledi. Çakır göğsünden ve sol kolundan ağır yaralandı. Olay sonrasında eniştesi, yaralı Çakır’ı hastanenin acil servisine taşıdı; ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ejder Çakır’ın 6, 10 ve 11 yaşlarında üç erkek çocuğu olduğu bilgisi edinildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve Suat S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın detaylarına dair incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayın meydana geldiği yer ve zaman, mahallede ciddi bir güvenlik kaygısı ve toplumsal etki yarattı.