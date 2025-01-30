Suat Toktaş Hapiste, Diğerleri Serbest Bırakıldı

GAZETECİLERİN TUTUKLANMASI

Halk TV canlı yayınında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçları çerçevesinde başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan gazetecilerden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan ise haftada üç gün imza verme zorunluluğu ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.

İFADELERİN DETAYLARI

Tutuklama talebiyle hazırlanan savcılık sevk yazısında, Barış Pehlivan’ın, bilirkişiyle yaptığı görüşmenin bir başka kişi tarafından kayda alındığını bilmesine rağmen, bu kaydın kurumdaki diğer kişilerle paylaşılması konusunda bilgisinin olmadığı ve kaydı oluşturup paylaşmadığını ifade ettiği aktarıldı. Yazıda, “Pehlivan’ın eyleminin diğer şüphelilerle iştirak halinde gerçekleştirildiğinin sabit, savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu” değerlendirmesi de yer aldı. Kürşad Oğuz’un ifadesinde ise kaydın suç teşkil ettiğini bildiği ve Suat Toktaş’a gönderdiği sırada yayınlamaması gerektiğini belirttiği belirtildi.

SAVCILIK YAZISINDAKİ AÇIKLAMALAR

Suat Toktaş’ın ifadesinde ise Oğuz’un kaydı kendisine gönderdiği esnada Barış Pehlivan ile mesajlaştığını, Pehlivan’a “İlgilinin rızası var mı? Dava açar mı?” diye sorduğunu, Pehlivan’ın “Abi biz gazeteciyiz” yanıtıyla gördüğü bu yanıt üzerine “İzni var” algısına kapılarak kaydı yayınladığını dile getirdiği kaydedildi. Beyanlar birleşik bir şekilde değerlendirildiğinde, Toktaş, Oğuz ve Pehlivan’ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suç teşkil eden ses kaydını yayınladığı anlaşılıyor. Üç ismin program sırasında birçok yargılama faaliyetinde bilirkişi olarak görev yapan müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturdukları vurgulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, 28 Ocak’ta ‘bilirkişi soruşturması’ kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Pehlivan, Asker ve yayının moderatörü Selek geceyi Emniyet’te geçirdi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da kanala gelen polisler tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Yapılan açıklamada Pehlivan, Selek ve Asker’in gözaltına alınmasına sebep olan ses kaydının Kürşad Oğuz tarafından alındığı duyuruldu. Adliyeye sevk edilen gazetecilerden Serhan Asker ve Seda Selek, imza verme şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Ancak Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz, ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçları kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler.