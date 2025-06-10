Suat Ve Saadet Akcaba, Emre’yi Sahiplendi

30 YILLIK EVLİ BİR ÇİFTİN EVLAT HASRETİ

Erzurum’da yaşayan 30 yıllık evli Saadet ve Suat Akcaba, koruyucu aileliği seçerek evlat özlemini sonlandırdı ve 5 yaşındaki Emre’yi sevgiyle büyütüyor. Palandöken ilçesindeki Kayakyolu semtinde akrabalarıyla birlikte yaşamakta olan Akcaba çifti, çocuk sahibi olma isteğiyle dolu 30 yıl geçirdi. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bu felaketlerden etkilenerek koruyucu aile olmaya karar veren çift, 2 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Gerekli tüm işlemler tamamlandığında Akcaba çifti, Emre’nin girişimde bulundukları koruyucu ailesi oldu. Çift, 30 yıllık evlat özlemine son veren Emre’ye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÇİFTİN DUYGULARI VE TECRÜBELERİ

Saadet Akcaba, uzun yıllar süren evlat özlemini dile getirerek, “30 yıllık evliyim, koruyucu aile olduktan sonra evlat hasretimiz dindi. İnşallah iyi bir anne baba oluruz. Sürecimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra başladı” şeklinde konuştu. Müracaatlarının olumlu sonuçlanmasının kendilerine büyük bir mutluluk getirdiğini ifade eden Akcaba, “Çok mutluyuz, iyi ki almışız, iyi ki bu yola baş koymuşuz, herkese evlat edinmeyi tavsiye ederim” dedi. Sabırsızlığından bahsederek daha önce başvurmayı umduğunu belirten Akcaba, Emre’nin “Anne” ve “Baba” demesinin kendilerini nasıl değiştirdiğini de ekledi. “Emre ile beraber hayatımıza renk geldi” diye belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kendilerine sağladığı sürekli destek için de teşekkür etti.

YENİ BİR HAYATIN BAŞLANGICI

Suat Akcaba ise 30 yıllık evliliğinde çocukları olmadığını ve bu sebeple koruyucu aile olma kararını verdiklerini aktardı. Emre’nin evlerine getirdiği neşeyle birlikte hayatlarının değiştiğini vurgulayarak, “Çocuk yokken evimiz sessizdi, Emre ile evimiz şenlendi. Emre hayatımıza girip ‘Baba’ dedikten sonra dünyam değişti” ifadesini kullandı. Arkadaşlarına da koruyucu aile olmayı önerdiğini açıklayan Akcaba, “O benim kalbim, Allah herkese böyle bir şey nasip etsin” dedi.

AİLENİN DESTEKLEYİCİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ziyarette bulunduğu Akcaba çiftinin örnek bir aile olduğunu dile getirdi. Aykut, ailenin çocuklarının sağlıklı bir ortamda büyümesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ettiğine dikkat çekti. “Koruyucu ailelerin her zaman yanındayız. Biz biliyoruz ki biyolojik anne baba olmak yeterli değil, kalpten, gönülden bağlanan, seven ebeveynler olmak çok önemli.” diyerek, tüm aileleri koruyucu aile olmaya davet etti.