Şuayb Ordu, Birlik Olmalıyız Dedi

ŞUAYB ORDUNUN AÇIKLAMALARI

Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail tarafından sınır dışı edildikten sonra Bursa’da gerçekleştirilen ‘Direniş Çadırı’ eyleminde önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bu eylemde, “Çünkü yüz yıldır bizi parçala, böl, yönet ve yut taktiğiyle ilerliyorlar. Sırayla orada kardeşlerimizi katlediyorlar ve bir gün biz onlar için harekete geçmezsek sıranın bize geleceğinden emin olalım. Bu noktada herkes bu bilince öncelikle davet ediyorum” dedi. Ordu, gözaltına alındıktan sonra geri gönderildiği Türkiye’de, eşi Sümeyra Mittelmeer ile birlikte ortak mücadele çağrısında bulundu.

FEDAÇARLIK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Eylemde konuşan Ordu, Madleen gemisindeki diğer aktivistlere de değinerek, “Ön planda Madleen gemisindeki 12 kişiden ve arkada yıllardır bedel ödeyen çok büyük fedakarlık yapan yüzlerce kişiden sadece birisiyim. Bu noktadan arka planda unutulan arkadaşlarımızın da hakkını yememek adına onlara buradan selam gönderiyorum” ifadelerini kullandı. Ordu, uluslararası düzeyde soykırıma karşı direnişi desteklemek amacıyla Türkiye’den yola çıktıklarını, bu süreçte insanlara cesaret aşılamak için mücadele ettiklerini belirtti.

ORTAK HAREKETİN GEREKLİLİĞİ

Ordu, “Bu noktada gözümle de gördüm. Evet, ağızlarıyla söylüyorlardı bizi hedef aldıklarını ama gözümle büyük İsrail haritaları ve o haritaları içeren kolyeler gördüm. Bu haritanın içerisinde benim şehrim de var. Yarın sıra bize gelecek ve ben çocuklarım bu noktada bedel ödemesin” ifadelerini kullandı. Huzurlu ve barış dolu bir gelecek bırakmak istediğini belirten aktivist, “Orada bir soykırım yaşanıyor, bir insanlık dramı var. Buna zaten sessiz kalamayız” diye ekledi.

İNSANLAR ARASINDAKİ BİRLEŞME ÇABASI

Ordu, insanları bir araya getirmenin gerekliliğini vurgulayarak, “Türk halkı olarak dünya halkları adına okuyabildiklerimizi bir noktada bir kenara bırakıp, birbirimize tahammül edip, nasıl birlik olabiliriz? Bunu çözmemiz gerekiyor” dedi. Son olarak, yaşanan savaşların insanları birbirine kırdırmayı hedeflediğini ve gerektiğinde ortak bir yol bulmak gerektiğini belirtti. Yani, “Bir şekilde bu yolu bulmamız lazım” şeklinde konuştu.