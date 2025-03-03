Şubat 2025 Enflasyon Oranı Açıklandı

TÜİK ŞUBAT 2025 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Mart 2025 tarihinde Şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜİK enflasyon oranı ne şekilde oldu? 2025 Şubat ayı enflasyonu yıllık ve aylık bazda yüzde ne kadar arttı? İşte TÜİK’in enflasyon rakamları ve detayları.

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI

2025 yılı Şubat ayında TÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalarda %53,83 olarak kaydedildi. Bir yıl önceki döneme göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ancak, bir önceki yılın aynı dönemine göre artışın en yüksek olduğu ana grup %94,90 ile eğitim olarak belirlendi.

ANA HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

2025 yılı Şubat ayında ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı olduktan sonra, eğitim grubu %9,92’lik artışla bu dönemde artışın en yüksek olduğu grup oldu. (Ana harcama gruplarına göre detaylar, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1’de bulunmaktadır.)

İŞLENMEMİŞ GIDA VE ENERJİ ETKİSİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim ise, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.