Şubat 2025 İzmir Konut Satış Artışı

İZMİR’DE KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında İzmir’de 5 bin 168 konut satışı gerçekleştirilirken, 2025 yılı Şubat ayında bu rakam yüzde 33,5 artışla 6 bin 899’a ulaştı. Türkiye genelinde ise konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 olarak kaydedildi. En yüksek konut satışının gerçekleştiği iller arasında 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir yer aldı. En düşük konut satışları ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt’ta gerçekleşti.

İLK VE İKİNCİ EL SATIŞLARDA DA ARTIŞ VAR

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 artarak bin 858’e çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,9 olarak belirlendi. Ayrıca, ikinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artış göstererek 5 bin 41’e ulaştı. İkinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 73,1 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

İzmir’de ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 artışla bin 267’ye yükseldi. Şubat ayında gerçekleştirilen konut satışlarının yüzde 18,4’ü ipotekli olarak gerçekleşti. Öte yandan, yabancılara yapılan konut satışı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 27’ye ulaştı. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Yabancılara en çok konut satışı yapılan iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

BUCA’DA YÜKSEK SATIŞ RAKAMLARI

İzmir’de 2025 yılı Şubat ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Buca’da 788 konut satılırken, Menemen 738 konut, Karşıyaka 638 konut, Torbalı 574 konut, Çiğli 469 konut, Bornova 441 konut, Karabağlar 416 konut, Konak 366 konut, Bayraklı 287 konut ve Seferihisar 219 konut satışı ile Buca’yı takip etti.