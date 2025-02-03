Şubat Ayı Kira Artış Oranı Açıklandı

ŞUBAT AYI KİRA ARTŞ ORANI BELİRLENDİ

Ocak ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Şubat ayındaki kira artış oranı da netlik kazandı. Yayımlanan rakamlarla birlikte yıllık enflasyona bağlı olarak Şubat ayında kiralarına tavan oranında ne kadar zam geleceği belirlendi. Ev sahibi olanlar kiralarına en fazla ne kadar artış yapabilecek? Ayrıca, 2025 yılının Şubat ayında kira zam oranı ne kadar oldu?

KİRA ZAMMI ORANI

TÜİK verilerine göre, Ocak ayındaki enflasyon rakamları aylık %5,03 ve yıllık %42,12 olarak kaydedildi. Bu bulgular ışığında, Şubat ayındaki kira zammı yüzde 56,35 olarak belirlendi. Yani, ev sahipleri kiralarını en fazla bu oran kadar artırma hakkına sahip.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Kira zammının pratikte nasıl hesaplandığını anlamak için bir örnek vermek faydalı olacaktır. Örneğin, eğer şu andaki kira bedeli 10.000 TL ise yapılacak zam hesaplanırken belirtilen oran uygulanır. Benzer şekilde, kirası 20.000 TL olan bir konut için de aynı oran üzerinden kira zammı hesabı yapılır.