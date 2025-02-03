Şubat Ayı Kira Zammı Oranı Açıklandı

MİLYONLARCA EV SAHİBİ VE KİRACININ BEKLEDİĞİ VERİLER AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu durum, milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği kira artış oranını belirledi. Şubat ayı için kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verileri sonrası netleşti. Böylece, ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verileri ile birlikte belirlendi.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 56,35 OLDU

Normal koşullarda, TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları son 2 yıldır, hükümetin getirdiği uygulama ile yüzde 25 ile sınırlıydı. Ancak Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kaldırıldı ve Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar güncel TÜFE verileri üzerinden artış yapma hakkına sahip oldu. TÜİK’in açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık TÜFE verisi yüzde 56,35 olarak belirlendi. Dolayısıyla, ev ve işyerlerine uygulanacak kira zammı da yüzde 56,35 olarak öne çıktı. Bu durumda, kira kontrat süresi bu ay sona eren işletme sahipleri, kiralarına yüzde 56,35 oranında bir zam yapacak. Geçen ay uygulanan zam oranı ise yüzde 58,51 olarak kayıtlara geçmişti.

KİRA ARTIŞI HANGİ VERİLER ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?

Konutlar için kira zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi, bu orana eşit veya daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin, zam Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalarına göre değişim oranı dikkate alınıyor.