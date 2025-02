Şubat Ayı Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

AMAZON PRIME GAMING’İN ŞUBAT AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon Prime Gaming Türkiye, şubat ayına özel olarak ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Amazon Prime üyeleri bu ay birçok popüler oyuna ücretsiz sahip olabiliyor. Üyeler, BioShock Infinite Complete Edition, Surf World Series, AK-xolotl: Together, Sands of Aura, The Talos Principle: Gold Edition, Stunt Kite Party, The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green Stone, Hardspace: Shipbreaker, Lysfanga: The Time Shift Warrior, Dark Sky, Wolfenstein: Youngblood, El Hijo — A Wild West Tale, Colt Canyon, Republic of Jungle, Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition, Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut, Night Reverie, Sine Mora EX, Redemption Reapers ve Yes, Your Grace oyunlarına ücretsiz erişim sağlayabiliyor.

PRIME ÜYELİĞİ AVANTAJLARI

Amazon Prime üyeleri, yalnızca aylık 39 TL karşılığında Prime Gaming ile bedava oyunlar ve oyun içi içerikler elde etmenin yanı sıra çeşitli avantajlardan da faydalanıyor. Üyelik, popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlar, Prime Day’de özel indirimler ve Prime Video ile ödüllü içeriklere sınırsız erişim gibi birçok imkân sunuyor. Prime Gaming sayesinde üyeler, süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri elde edebiliyor. Ayrıca, Twitch üzerinden seçtikleri bir yayıncının kanalına 30 gün ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da mevcut.

PRIME ÜYELİĞİ için ÜCRETSİZ DENEYİM

Şubat ayının ücretsiz oyunlarına erişim sağlamak için henüz Prime üyesi olmayan kişiler,www.amazon.com.tr/prime adresine giderek, tüm vergiler dâhil ayda 39 TL’lik Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz deneyimleyebilir. Prime Gaming ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler ise gaming.amazon.com adresini ziyaret edebilir.