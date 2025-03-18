Şubat Ayında Bayburt’ta Araç Sayısı Arttı

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen şubat ayı itibarıyla 19 bin 921 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet motorlu kara taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini otomobiller, yüzde 32,7’sini motosikletler, yüzde 9,2’sini kamyonetler, yüzde 3,3’ünü traktörler, yüzde 2,2’sini kamyonlar, yüzde 1,5’ini minibüsler, yüzde 0,8’ini otobüsler ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 17,5’lik bir azalma yaşandı.

Şubat ayında kaydı yapılan taşıtların sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %29,3 azaldı. Geçen yılın şubat ayına göre, kamyonette %31,1, otomobilde %10,6, kamyonda %23,4, traktörde %38,1 ve motosiklette %47,2 azalma kaydedildi. Ancak otobüste %41,1 ve minibüste %29,2 oranında artış gözlemlendi. Toplamda, şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 596 bin 522 oldu. Bu araçların %51,9’unu otomobiller, %20,0’ını motosikletler ve %15,0’ını kamyonetler oluşturuyor.

TAŞIT DEVİR ORANLARI

Şubat ayında 762 bin 109 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Bu süreçte devri yapılan taşıtların %68,3’ünü otomobiller, %15,5’ini kamyonetler ve %8,0’ını motosikletler oluşturdu. Ocak-şubat döneminde ise toplamda 302 bin 544 adet taşıtın kaydı yapıldı. Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 oranında azalmışken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %56,1 artarak 7 bin 108 adede ulaştı. Böylelikle toplam trafikteki taşıt sayısında 295 bin 436’lık bir artış yaşandı.

OTOMOBİL YAKIT TİPİ DÜZENLEMELERİ

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin %49,3’ü benzinli olarak belirlenirken, %26,1’i hibrit, %12,9’u elektrikli, %10,8’i dizel ve %0,9’u LPG yakıtlı oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı olan 16 milyon 405 bin 235 adet otomobilin %33,9’u dizel, %31,6’sı LPG, %30,4’ü benzin, %2,7’si hibrit ve %1,3’ü elektrikli.

OTOMOBİL HACİM DAĞILIMI VE RENKLERİ

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin %32,6’sı 1300 ve altı silindir hacmine sahipken, %24,2’si 1401-1500, %11,1’i 1501-1600, %10,8’i 1301-1400, %7,8’i ise 1601-2000 motor silindir hacmine ait. Bu dönemde 173 bin 66 adet otomobilin %38,8’i gri, %28,0’ı beyaz, %11,8’i mavi, %11,6’sı siyah, %4,2’si kırmızı, %4,0’ı yeşil ve %0,5’i kahverengi renklidir.