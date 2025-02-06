Şubat Ayında SWM G03F Sahibi Olmak Kolay!

SWM G03F İLE YENİ FIRSATLAR

ATMO Group tarafından temsil edilen SWM’nin kaslı görünümüyle dikkat çeken SUV modeli G03F, sunduğu 7 kişilik oturma düzeni, off-road tipi gövde kiti ve zengin donanımlarıyla 7 kişilik SUV segmentinde farklılık yaratıyor. SWM G03F, şubat ayı boyunca nakit alımda geçerli olan 1.089.000 TL’lik cazip fiyatıyla eşsiz bir sürüş deneyimi ve satın alma fırsatı sağlıyor. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM, Türkiye pazarında ATMO Group tarafından satışa sunuluyor. Yılın ikinci ayında da rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çeken markanın G03F modeli, nakit alımda 66 bin TL’lik indirim fırsatı sunuyor.

BENZERSİZ ÖZELLİKLERİYLE G03F

Pratik ve üstün konfor sunan özellikleri ile öne çıkan SWM G03F, 1.089.000 TL’lik cazip fiyatıyla, 66 bin TL’lik indirim ile fiyat-performans oranını artırıyor. 7 kişilik SUV deneyimini, sadece mevcut değil, geleceğin teknolojileriyle buluşturan G03F, göz alıcı 10,5” boyutundaki dokunmatik telefon yansıtma sistemiyle bağlantı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Bluetooth teknolojisiyle donatılmış dahili navigasyon sistemi, modern sürüş deneyimini artırırken; elektrikli açılır tavan, katlanır koltuklar ve USB bağlantısı noktası gibi özellikler iç mekan konforunu iyileştiriyor. HD geri görüş kamera sistemi, şehir içinde park etme sırasında sürücünün zaman kazanmasına yardımcı oluyor.

KONFOR VE TEKNOLOJİYİ BİRLEŞTİRİYOR

Zarif İtalyan tasarımıyla dikkat çeken SWM G03F, konforlu sürüş karakteri ve pratik SUV özelliklerini iç mekandaki gelişmiş teknolojilerle harmanlıyor. Kullanımı kolay 10,5” bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto gibi geliştirilmiş sistemleri de destekleyerek, kullanıcı deneyimini artırıyor. İç mekanda kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik koltuk tasarımı, hem sürücünün hem yolcuların konforunu sağlarken, özenle işlenmiş deri malzemeler kalite algısını yükseltiyor. İç mekanda bulunan 6 adet Hi-Fi hoparlör sistemi, yolculukları keyifli hale getiriyor.

GÜVENLİK VE DONANIM STANDARTLARI

SWM G03F’nin zengin donanım listesi arasında Elektronik Gövde Stabilizasyon Sistemi (ESP), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek Sistemi (HBA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), çift ön hava yastıkları, geri görüş kamera sistemi, lastik basıncı izleme sistemi gibi güvenlik özellikleri de yer alıyor. 10,5 inçlik HD renkli dokunmatik multimedya sistemi, USB bağlantı noktası, elektrikli açılır tavan, klima, anahtarsız giriş ve start düğmesi gibi detaylarla donatılmış durumda. LED gündüz farları, LED sis farları ve 17 inçlik alaşım jantlar, modelin dikkat çekici özellikleri arasında.

UZUN GARANTİ SÜRESİ İLE GÜVENCE

G03F modeli, İtalyan tasarımına ve Alman mühendisliğine sahip bir SUV olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve konforlu sürüş karakteri, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde geliştirilmiş 1.5L S-Power benzinli motor, yüksek verimlilik ve performans sunuyor. SWM modelleri, Türkiye pazarı için 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.