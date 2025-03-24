Şubat Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı

TÜRKİYE’DE TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI

Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 taşıt, trafiğe kaydedildi. Erzurum’da ise aynı ay içerisinde toplam 3 bin 179 araç üzerindeki işlemler tamamlandı ve ilde kayıtlı araç sayısı 143 bin 374’e ulaştı. Şubat ayında gerçekleştirilen taşıt kayıtlarının %50,2’sinin otomobiller, %32,7’sinin motosikletler, %9,2’sinin kamyonetler, %3,3’ünün traktörler, %2,2’sinin kamyonlar, %1,5’inin minibüsler, %0,8’inin otobüsler ve %0,1’inin özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki aya göre %17,5 oranında bir azalma gösterdi. Motosikletlerde %61,9, otobüslerde %52,6, traktörlerde %47,2, özel amaçlı taşıtlarda %41,2 ve minibüslerde %16,8 artış gözlemlenirken; kamyonetlerde %48,3, otomobillerde %34,1 ve kamyonlarda %21,4’lük bir düşüş yaşandı. Erzurum, 143 bin 374 kayıtlı araç sayısıyla Türkiye sıralamasında 49. sırada yer aldı.

ERZURUM’DA ARAÇ SAYILARI VE YAPILAN DEVİR İŞLEMLERİ

Erzurum’da Şubat ayında 3 bin 179 araç devri gerçekleştirildi ve şehir, ülke sıralamasında 42’inci sırada yer aldı. Kayıtlı araçların arasında otomobillerin sayısı 73 bin 318 ile ilk sırayı aldı. Diğer araç gruplarının sayıları ise şöyle sıralandı: minibüs 2 bin 346, otobüs 1.281, kamyonet 30 bin 316, kamyon 6 bin 436, motosiklet 6 bin 901, özel amaçlı araç 750 ve traktör 22 bin 26 olarak belirlendi. Erzurum’da son yıllardaki motosiklet sayısındaki artışlar dikkati çekiyor. 2025 Şubat ayında 3 bin 179 aracın devri yapıldı; bu araçlardan 2 bin 103’ü otomobil, 50’si minibüs, 11’i otobüs, 692’si kamyonet, 92’si kamyon, 50’si motosiklet, 5’i özel amaçlı araç ve 176’sı traktör olarak kaydedildi.