Şubat Ayında Türkiye’de Araç Kayıtları Açıklandı

Bayburt’ta şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 921 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait motorlu kara taşıtları verilerini bir araya getirdi. Türkiye genelinde bu ay içerisinde 136 bin 810 aracın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Şubat ayında trafiğe kaydedilen araçların yüzde 50,2’sini otomobiller oluştururken, yüzde 32,7’si motosiklet, yüzde 9,2’si kamyonet, yüzde 3,3’ü traktör, yüzde 2,2’si kamyon, yüzde 1,5’i minibüs, yüzde 0,8’i otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlar şeklindeydi. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında yüzde 17,5 azalma görüldü.

ŞUBAT’TA ARAÇ KAYDI DEĞİŞİKLERİ

Şubat ayındaki taşıt kaydı, önceki ayla kıyaslandığında, motosikletlerde yüzde 61,9, otobüslerde yüzde 52,6, traktörlerde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 41,2, minibüslerde yüzde 16,8 artış gösterdi. Ancak kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonlarda yüzde 21,4 azalma meydana geldi. Şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, yüzde 29,3 oranında düştü.

ŞUBAT AYI İTİBARİYLE TOPLAM TAŞIT SAYISI

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 31 milyon 596 bin 522’e ulaştı. Bu kayıtlı taşıtların %51,9’u otomobil, %20,0’ı motosiklet, %15,0’ı kamyonet, %7,2’si traktör, %3,2’si kamyon, %1,7’si minibüs, %0,7’si otobüs ve %0,3’ü özel amaçlı taşıtlar olarak belirlendi. Şubat ayında toplam 762 bin 109 taşıtın devri gerçekleştirildi. Değiştirilen araçların %68,3’ü otomobil, %15,5’i kamyonet, %8,0’ı motosiklet, %3,3’ü traktör, %2,2’si kamyon, %1,9’u minibüs, %0,6’sı otobüs ve %0,2’si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ KAYITLARI

Ocak-şubat aylarında 302 bin 544 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu kayıt önceki yılın aynı dönemine göre %25,7 azalma göstermiştir. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı ise %56,1 artarak 7 bin 108 adet olmuştur. Böylelikle bu süre zarfında trafikteki toplam araç sayısında 295 bin 436 adet artış gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %49,3’ü benzinli araçlardan oluştu.

YAKIT TÜRÜ DAĞILIMI

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin %49,3’ü benzin, %26,1’i hibrit, %12,9’u elektrikli, %10,8’i dizel ve %0,9’u LPG yakıtlı olarak kaydedildi. Şubat ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam 16 milyon 405 bin 235 otomobilin ise %33,9’u dizel, %31,6’sı LPG, %30,4’ü benzin, %2,7’si hibrit ve %1,3’ü elektrikli olarak belirlendi. Yakıt türü belirsiz olan otomobillerin oranı ise %0,2 oldu.

SİLİNDİR HACMİ DAĞILIMI

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin %32,6’sı 1300 ve altı silindir hacmine sahipken, %24,2’si 1401-1500, %11,1’i 1501-1600, %10,8’i 1301-1400, %7,8’i 1601-2000 ve %0,6’sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Ayrıca, bu dönemde kaydı gerçekleştirilen otomobiller arasında 67 bin 122’sinin rengi gri olarak belirlendi; %38,8’i gri, %28,0’ı beyaz, %11,8’i mavi, %11,6’sı siyah, %4,2’si kırmızı, %4,0’ı yeşil, %0,5’i kahverengi, %0,5’i sarı, %0,3’ü turuncu ve %0,2’si diğer renklerden oluşmaktadır.