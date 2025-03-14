Şubat Ayında Uşak’ta Konut Satışları Düştü

Uşak’ta Konut Satışları Düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı konut satış verilerine göre, Uşak’ta geçen yıl Şubat ayında gerçekleştirilen konut satışları 407 adet iken, bu yıl aynı ayda 35 adet azalarak 372 adede düştü. Türkiye genelinde ise Şubat ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artış göstererek 112 bin 818’e ulaştı. En çok konut satışının yapıldığı iller arasında İstanbul 19 bin 347, Ankara 10 bin 791 ve İzmir 6 bin 899 ile ilk sırada yer aldı. Bunun dışında en düşük konut satışları ise sırasıyla Ardahan’da 24, Tunceli’de 70 ve Bayburt’ta 73 olarak kaydedildi.

Yabancı Yatırımcıların İlgisi Azalıyor

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 azalarak 1,457 oldu. Bu dönemde toplam konut satışları içinde yabancılara gerçekleştirilen satışların oranı yüzde 1,3 olarak belirlendi. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller ise 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

Ege Bölgesi’ndeki Satış Verileri

Uşak’ın konut satışları azalış gösterirken, Ege Bölgesi’nin diğer illerinde ise satışlarda artış gözlemleniyor. Manisa’da 2023 yılının Şubat ayında konut satışları 1,534 iken bu yıl 1,827’ye yükseldi. Afyonkarahisar’da 673 olan konut satışı, bu yıl 834 oldu. Aydın’da 1,941 iken bu yıl 2,077, Denizli’de 1,216 iken bu yıl 1,476, İzmir’de ise 5,168 iken 6,899 adedi buldu. Kütahya’da 469 olan satılan konut sayısı 592’ye, Muğla’da ise 1,529’dan 1,698’e çıktı.