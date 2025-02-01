Şubat Kira Zam Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIRIMI BEKLENTİLERİ

Şubat ayının başlamasıyla beraber ev sahipleri ve kiracılar, kira artış oranlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Son zamanlarda yükselen enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, kira fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanmasına neden oluyor. Milyonlarca vatandaş bu durumu dikkatle takip ediyor. Şubat ayında kira zammı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, işte tüm detaylar…

KİRA ARTIRIM ORANLARINI BELİRLEYEN VERİLER

Ocak ayının bitmesiyle beraber gözler Şubat ayı kira artış oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını etkileyecek. Borçlar Kanunu’na göre, konut kiralarındaki tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre belirleniyor. Bu nedenle açıklanacak enflasyon verileri, hem mevcut kiracılar hem de yeni ev arayanlar için oldukça önemli bir konu teşkil ediyor. Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak. Bu veriler doğrultusunda, Şubat ayı kira artış oranı kesinleşmiş olacak.

KİRA ARTIRIM ORANINI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Şubat ayı kira artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verileri esas alınarak hesaplanıyor. TÜİK, her ayın başında enflasyon verilerini yayımlıyor. Bu veriler doğrultusunda, bir önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE oranı belirleniyor. Belirlenen bu oran, kiracılar için uygulanacak kira artış oranı olarak karşımıza çıkıyor. Örnek kira artış oranı hesaplaması ise bu verilere dayanarak yapılmakta.