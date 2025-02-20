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Ekonomi

Şubat’ta Tüketici Güven Endeksi Arttı

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TÜİK’TEN TÜKETİCİ GÜVEN ENDİKSİ VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuna sundu. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ocak ayında 81 iken, bu ay yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine çıktı. Bu sonuç, endeksin Haziran 2023’ten sonraki en yüksek değerine ulaştığını gösteriyor. O dönemde endeks 85,1 ile kaydedilmişti.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDİKSİNDE ARTIŞ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ocakta 64,8 seviyesindeyken, şubat ayında yüzde 1,1 artışla 65,6’ya yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 80,5 iken bu ay yüzde 3,1 artarak 83,1 değerine ulaştı. Bunun yanında, gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi geçen ay 79,1 iken, şubatta yüzde 0,3 artışla 79,3 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık süreçte dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 99,4 seviyesindeyken, bu ay yüzde 1 artışla 100,3 olarak hesaplandı. Bu veriler, tüketici güvenindeki artışın ekonomik beklentiler üzerindeki olumlu yansımalarını gözler önüne seriyor.

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