SUBÜ Aile Yılı Eğitimi Düzenledi

EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, 2025 ‘Aile Yılı’ çerçevesinde ‘Ailenin Renklerini Keşfet’ temalı bir eğitim programı düzenledi. Bu eğitimde farklı kurumlardan gelen katılımcılar yer aldı ve etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

KATILIMCILAR FARKINDALIK KAZANDI

Eğitimi, SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa verdi. Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu moderatörlük yaptı. Eğitim programı, 100 katılımcının katılımıyla gerçekleşti ve bireysel farkındalık, kişisel gelişim süreçleri gibi konulara odaklandı.

Bu eğitimde katılımcılara, kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olabilmek için kişilik rengi testi uygulandı. Böylece katılımcılar, kişilik özelliklerini anlamanın yanı sıra, bu özelliklerin aile içindeki etkilerini de kavradı. Eğitimin amacı, sağlıklı aile ilişkileri oluşturmak ve değişim sürecinin önemini vurgulamaktı.