Subü Astronomi Topluluğu, Depremzede Gençlerle Buluştu

GENÇLERE GALAKSİLERİN HİKAYESİ ANLATILDI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Astronomi Topluluğu, Gençlik Kampı’nda depremzede gençlerle bir araya geldi ve galaksilerin hikayesini paylaşarak kapsamlı bir gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirdi. Astronomi Topluluğu, Hyundai Motor Türkiye’nin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençler için düzenlediği bu özel etkinlikte yer alarak, birçok etkinlikle gençlere bilgi sunmayı hedefledi.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ YAPILDI

Astronomi Topluluğu üyeleri, “Yıldızların Ömrü” başlıklı sunumlarıyla yıldızların oluşum sürecinden süpernovalara, beyaz cücelerden nebulalara kadar olan kapsamlı galaksi bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Bunun yanı sıra, gökyüzü gözlemleri yapıldı. Teleskoplar ve dürbünler kullanarak yıldızlar incelendi ve takımyıldızları hakkında sohbetler gerçekleştirildi. Genç katılımcılar, bu deneyimle hem astronomi alanında bilgi edindi hem de eğlenceli bir zaman geçirdi.

GELİŞİME YENİ FIRSATLAR SUNULDU

Kamp, 20 depremzede gencin uzman eğitimciler ve psikologlar eşliğinde bireysel gelişimlerine katkı sağlayan atölyelere katılmalarını sağladı ve geleceklerine dair umutlarını güçlendirdi. Gençlik Kampı 2025, katılımcıların farklı alanlarda kendilerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sundu. Bu etkinlikler, gençlerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağladı ve gençler arasında dayanışma oluşturarak yeni arkadaşlıkların kurulmasına zemin hazırladı.