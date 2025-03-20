Subü’de Çanakkale Ruhu Konferansı Düzenlendi

ÇANAKKALE ZAFERİ ANILDI

SUBÜ’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Tarihçi-Yazar Mustafa Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Çanakkale Ruhu ve Milli Bilinç” temalı bir konferans yapıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferans, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Kocaman, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Turan, etkinlik sonunda dinleyicilerin sorularını da yanıtladı.

TARİHİ ANLAMAK GEREKEN BİR KONU

Konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, Türk milletinin tarihini iyi tanıması gerektiğini vurguladı. Turan, “Tarihimize baktığımızda saymakla bitmeyecek zaferlere sahibiz. Ancak bunların içerisinde Çanakkale’nin yeri başta. Varlığımızı, vatanımızı ve hürriyetimizi orada kefensiz yatan şehitlerimize borçlu olduğumuzu öğrenmeli ve gelecek nesillerimize de öğretmeliyiz. Dünyada metrekareye 5 litre kanın aktığı ve 6 bin merminin düştüğü başka bir savaş bulunmuyor. 14 ay ve 14 gün devam eden bu savaşta düşman orduları ve donanmaları Çanakkale’yi geçemedi. Bunun temeli ise milletimizin yüksek ruhu, imanı, azmi ve vatan sevgisiydi.” sözleriyle Çanakkale Savaşı’nın önemini aktardı.

TEŞEKKÜR BELGESİ SUNULDU

Rektör Yardımcısı Oğuz Türkay, etkinlikte konuşan Mustafa Turan’a teşekkür belgesi takdim etti. Bu tarz etkinlikler, geçmişi anlamak ve yaşatmak açısından büyük bir öneme sahip. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor.