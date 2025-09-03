SUBÜ Gastronomi Topluluğu Projesi Hayata Geçti

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi Topluluğu, “Bilinçli Aileler, Eğitimli Çocuklar” başlıklı proje ile gençlerin fındık işçiliğinde karşılaştıkları sorunlara farklı açılardan yaklaşmayı amaçlıyor. Bu proje, ailelerin bilinçlenmesine ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen bu çalışmaya, Gastronomi Topluluğu Akademik Başkanı Araştırma Görevlisi Elif Kaymaz, Klinik Psikolog Öğretim Görevlisi Tuğba Tosun ve Diyetisyen Özgür Haykır katkı sağlıyor.

ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Proje süresince, fındık işçiliğinde çocukların karşılaştığı sorunlar detaylı bir şekilde incelendi. Çocukların psikolojik durumları, eğitim süreklilikleri ve temel haklarının korunması gibi konular öne çıktı. Ebeveynlere, çocukların yaşadığı zorlukları anlamaları ve bilinçli bir destek süreci yürütmeleri konusunda bilgi verildi. Ayrıca, sağlıklı beslenmenin çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinde kritik önemi vurgulandı.

FARKINDALIK YARATMA ÇALIŞMALARI

Projenin sonunda, çocuklarla çeşitli oyun aktiviteleri düzenlendi. Gastronomi Topluluğu Akademik Başkanı Elif Kaymaz, proje ile çocukların eğitimden uzaklaşmadan sağlıklı bireyler olarak büyümelerinin, ailelerin bilinçlenmesinin ve toplumsal düzeyde çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti. Bu çalışmalar, sadece bireysel gelişim değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturma konusunda da önemli bir adım olabiliyor.