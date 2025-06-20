Subü Genç Yeşilay Topluluğu, Dumansız Alan Kurdu

DUMANSIZ HAVA SAHASI OLUŞTURULDU

SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla KYK Akyazı Öğrenci Yurdu’nda ‘Dumansız Hava Sahası’ alanı oluşturdu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bu topluluk, bağımlılıkla mücadeleye destek sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu önünde projesini hayata geçirdi.

Topluluk üyesi öğrenciler, etkinlik kapsamında “Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma” sloganını kullanarak hem aktif hem de pasif içiciliğin zararlarına dikkat çekmek istiyor. Yurt girişinde özel şablonlarla “Sigara İçilmez” sembolleri uygulandı ve bu sayede sigaranın zararları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.