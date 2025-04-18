Subü Öğrencileri, Tüsf Şampiyonası’nda Bronz Kazandı

SUBÜ’NÜN BAŞARISI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Muğla’da gerçekleşen TÜSF Taekwondo Türkiye Şampiyonası’ndan üç bronz madalya ile döndü. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) düzenlediği bu önemli etkinlik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BRONZ MADALYA KAZANANLAR

Şampiyona müsabakaları sonucunda, 67 Kilogram Erkekler Kategorisi’nde Server Balaban, 62 Kilogram Kadınlar Kategorisi’nde Melike Ağralı ve 67 Kilogram Kadınlar Kategorisi’nde Mihriban Ağralı bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarıyla birlikte SUBÜ, turnuvayı 3 madalya ile tamamladı.