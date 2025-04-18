Haberler

Subü Öğrencileri, Tüsf Şampiyonası’nda Bronz Kazandı

SUBÜ’NÜN BAŞARISI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Muğla’da gerçekleşen TÜSF Taekwondo Türkiye Şampiyonası’ndan üç bronz madalya ile döndü. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) düzenlediği bu önemli etkinlik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BRONZ MADALYA KAZANANLAR

Şampiyona müsabakaları sonucunda, 67 Kilogram Erkekler Kategorisi’nde Server Balaban, 62 Kilogram Kadınlar Kategorisi’nde Melike Ağralı ve 67 Kilogram Kadınlar Kategorisi’nde Mihriban Ağralı bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarıyla birlikte SUBÜ, turnuvayı 3 madalya ile tamamladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Üsküdar’da Gastronomi Deneyimi Sunuluyor

Tarihi imarethane, Sultan III. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından yaptırıldı. Şimdi ise Alaçatı Muhallebicisi ile lezzet dolu bir deneyim sunuyor.
Haberler

Darende’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Darende'deki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi belirlenmedi, fakat olayda yaralanan kimse bulunmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.