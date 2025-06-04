Subü Öğrencileri Wushu’da İki Gümüş Kazandı

SUBÜ ÖĞRENCİLERİ BAŞARILI SONUÇLAR ALDI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası’na katıldılar. Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve toplamda 33 üniversiteden 158 sporcu mücadele etti.

ŞAMPİYONADA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR

SUBÜ öğrencileri, şampiyonayı iki gümüş madalya ile tamamladı. 75 Kilo Sanda Kategorisi’nde Ayfer Elif Öztay ve 60 Kilo Sanda Kategorisi’nde Nezaket İrem İhtiyar Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldular. Bu başarı, üniversitenin spor alanındaki yeteneklerini bir kez daha göstermiş oldu.