Sübxansiyon Kararı EPDK’dan Resmi Gazete’de

EPDK’DAN YENİ SÜBVANSİYON DÜZENLEMESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketim gruplarına göre belirlenen yeni sübvansiyon kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Bu karara göre, yıllık 5 bin kilovatsaat tüketim yapan konut ve ticarethane aboneleri sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak. EPDK, 2025 yılı için mesken tüketici grubu ve diğer tüketici gruplarına yönelik enerji tedarik tarifelerini de açıkladı.

SÜBVANSİYON SINIRI BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mesken tüketici grubu kapsamındaki kamu kurumları, mahalli idareler, müstakil binalar, apartmanlar, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçülen ortak kullanım alanları için sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırı aşan tüketimler için devlet sübvansiyonundan yararlanmak mümkün olmayacak. Ayrıca, camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri gibi bazı yerler bu düzenlemenin dışında tutuldu.

TÜKETİCİ GRUPLARINA GÖRE FARKLILIK

Tarımsal faaliyetler grubunda ise son kaynak limiti değiştirilmedi ve tarımsal faaliyet yürüten tüketiciler bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Sanayi tüketicileri ile Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ve diğer abone grubu için yıllık sübvansiyon limiti ise 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bununla birlikte, aynı tebliğde Kurulca Belirlenen Katsayı’nın (KBK) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1,0938 olarak uygulanmaya devam etmesine karar verildi. Bu düzenlemeler 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.