Suç Olayları Ülkemizde Azalma Gösterdi

YERLİKAYA MUĞLA’DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’yı ziyaret ederek burada AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bakan Yerlikaya, burada çeşitli açıklamalar yaptı. “Kabinemiz döneminde 752 organize suç örgütünü çökerttik. 106 milyar lira değerinde malvarlığına el koyduk. Kırsalda ve şehirde teröre yönelik 55 bin 254 operasyon düzenledik ve 1324 teröristi etkisiz hale getirdik” ifadesini kullandı.

ULUSAL REFAH İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Bakan Yerlikaya, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana demokrasi ve adalet temelini benimseyerek ilerlediğini hatırlattı. “Ülkemizin refahı, huzuru ve geleceği için büyük bir yürüyüş başlattık. Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır. Fakirin, fukaranın, öğrencinin, işçinin ve Anadolu irfanının yanında durmanın davasıdır. Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye’ye doğru yürüyoruz” dedi. Yerlikaya, “Artık sadece yarının hesabını yapan bir Türkiye yok. Biz, istiklal, istikbal ve istikrarın yüzyılını inşa eden bir Türkiye vizyonuna sahibiz” açıklamasında bulundu.