Suç Örgütleriyle Mücadele Devam Ediyor

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, ulusal, uluslararası ve yerel çapta suç örgütlerine karşı yapılan mücadelelerin devam ettiğini açıkladı. Sağlam, “Şu anda yurt dışından getirdiğimiz baron sayısı 360’ı geçti. Kırmızı bülten çıkarıyoruz. Kırmızı bültenle diğer ülkelerle diyaloğa giriyoruz. Interpol ile diyaloğa giriyoruz ve onları geri getirmeye başladık” şeklinde konuştu. Elazığ’daki temasları sırasında Elazığ Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Sağlam, burada suç örgütleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

ÖRGÜTLERE KARŞI CİDDİ OPERASYONLAR YAPILDI

Sağlam, organize suç çetelerine karşı yürütülen mücadelede, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Interpol ile işbirliği içinde hareket edildiğini ifade etti. Elazığ’da 4 Haziran 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 11 organize suç çetesinin çökertildiğini ve toplamda 48 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Bu operasyonlar sonucu 262 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 111’inin tutuklandığını ve 49’unun adli kontrollerle serbest bırakıldığını söyledi.

SUÇ İŞLEME DÖNEMİ SONA ERDİ

Bakan Yardımcısı Sağlam, suç örgütlerinin sürekli mücadele gerektiren yapılar olduğunu vurgulayarak, “Artık suç işleyip, yurt dışına gidip orada elini kolunu sallama dönemi bitti” dedi. Sağlam, yurt dışındaki baronları Türkiye’ye geri getirmek için yürütülen yoğun çalışmalara dikkat çekti ve İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı’nın gerektiğinde devreye girdiğini kaydetti. Bunun sonucunda, suç işleyenlerin artık kaçamayacağını ve adalete teslim edileceğini vurguladı.

ZİYARETTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Elazığ Ticaret Borsası ziyareti sırasında Sağlam’a, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Elazığ milletvekilleri eşlik etti. Ayrıca, AK Parti Genel Merkez’den çeşitli yetkililer de ziyaret sırasında yer aldı. Bu gibi ziyaretlerin, yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendirmek için önemli fırsatlar sunduğu ifade edildi.