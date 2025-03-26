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Suç Örgütü Lideri Antalya’da Yakalandı

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI

Antalya’da, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan ve sahte kimlik kullandığı saptanan suç örgütü lideri M.Z., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde JASAT ekipleri, M.Z.’nin sahte kimlik kullanımını tespit etti.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞMİŞTİ

Sahte kimlik kullanan şüpheli M.Z., düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Z., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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