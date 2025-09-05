Suç Örgütüne Üçüncü Dalga Operasyon

3. DALGA OPERASYONDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Türkiye’nin çeşitli illerinde sahte belgelerle şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirerek satan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 3’üncü dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişme ile birlikte tutuklu sayısı toplam 20’ye ulaştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” ve “rüşvet” suçlarıyla ilgili araştırmalar yapıldı.

ÖRGÜTÜN HEDEFİ VE ENGELLENEN SATIŞLAR

Örgütün, 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde gayrimenkulü bol olan şirketleri hedef aldığı belirlendi. Yapılan tedbirler neticesinde yaklaşık 50 milyar lira değerindeki 8 şirkete ait gayrimenkulün satışının engellendiği öğrenildi. Sahte evrak üreten ofisin tespiti sonrası, gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, çalışmalar çerçevesinde MASAK verileri de incelendi.

YAKALANMA VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

2 Eylül tarihinde Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde, örgüt üyeleri olduğu tespit edilen A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. isimli şüpheliler eş zamanlı olarak yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda, 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı ve 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve A.U., M.K. ve H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, L.S., C.İ. ve İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç operasyon kapsamında toplamda 34 şüpheli gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı ve 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.