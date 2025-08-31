“Suçları Azaltın, Yoksa Biz Geliriz.”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da geçen hafta sonu yaşanan ve altı kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı olaylar üzerine sosyal medya platformu Truth Social’dan Illinois Valisi JB Pritzker’i hedef aldı. Trump, “Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz.” şeklinde eleştirilerde bulundu.

BASİT BİR ÇÖZÜM BULDU

Washington DC’de gerçekleştirilen federal müdahale sonrası suç oranlarının hızlı bir şekilde düştüğünü öne süren Trump, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” ifadelerini kullandı. Chicago’nun da benzer bir federal suç operasyonuna tabi tutulacağını ve burada Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırarak Metropolitan Polis Teşkilatı’nı federal kontrol altına alacağını açıkladı.

MÜDAHALEYE KARŞI HAZIRLIK

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına karşı bir yürütme emri çıkardı. Bu emirle, olası silahlı araçlar ve aktif görevdeki askerlerin şehirde bulunma ihtimaline dikkat çekerek militarize göçmenlik uygulamalarını eleştirdi. Ayrıca, yürütme emri kapsamında Chicago polisine, federal göçmenlik operasyonlarına iş birliği yapmaktan men edildi.

FEDERAL GÜÇLER ÜZERİNE KURALLAR

Bu yürütme emri ile Chicago şehir kurumlarına, federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Federal ajanların maske takması, vücut kameralarını kullanması ve isim ile rozet numarasını göstermesi zorunlu hale getirildi.

TRUMP’A ÇAĞRI YAPILDI

Johnson, ayrıca yürütme emriyle Trump’a göçmenlik uygulamaları için şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu.