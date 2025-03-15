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Sucuk Ekmek Dükkanı Yangında Hasar Gördü

YANGIN YERİNDE Kİ RİSKLER

Adana’nın Kozan ilçesinde yer alan sucuk ekmek satış yapılan bir dükkan, kapalı olduğu saatlerde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Olay, 23.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sucuk ekmek satan dükkan kapalı olduğu sırada elektrik kontağından yangın çıkıyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İş yerinin bulunduğu apartmanın sakinleri, yangını fark ettiklerinde durumu hemen itfaiye ve AKOM ekiplerine bildiriyor. Olay yerine intikal eden ekipler, camları kırarak yangına müdahale ediyor ve alevleri söndürüyor. Yangın sonrasında dükkanın maddi hasar gördüğü bildiriliyor.

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