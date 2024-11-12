Sucuklara El Koyma İşlemi Gerçekleşti

JANDARMA EKİPLERİ BROŞÜRLÜ SUCUKLARI ELE GEÇİRİYOR

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, etiketsiz ve bozulmuş şekilde satılmaya çalışan toplamda 1089 kilogram sucuk tespit etti. Sosyal medyadan bu sucukları satmaya çalışan 3 şüpheliye, 292 bin TL idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sahipata Mahallesi’nde bir depoda, insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş sucukların satışına dair gelen ihbar üzerine inceleme başlattı.

PİYASADA YERALAN SUCUKLAR YETKİLİLERDEN KONTROL GEÇTİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, depoya gerçekleştirdikleri baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk ele geçirdi. Gıda denetim ekipleri, yapılan kontroller sonrasında olayla ilgili olarak 3 şüphelinin Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 292 bin TL idari yaptırım cezasına çarptırıldığını bildirdi. Şüpheliler hakkında ayrıca adli soruşturma başlatıldı.