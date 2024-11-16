Suda Doğum Sürecini Paylaşan Selen Kaldırım

ÜNLÜ ÇİFT BEBEKLERİNİ KUCAGINA ALDI

Ünlü fenomen Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım, 2022 yılında evliliğe adım atmıştı. Geçtiğimiz günlerde çift, ilk çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Suda doğum tercih eden Selen Kaldırım, bu süreçte yaşadıklarını paylaştı. Youtube’daki yayınlarıyla tanınan ve büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım’ın, oğulları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Aren Ata adını verdi. Selen Kaldırım, Instagram üzerinden suda doğum deneyimlerini takipçileriyle paylaştı ve yaşadıklarını adım adım anlattı.

SUDA DOĞUM SÜRECİ

Selen Kaldırım, o gece her şeyin yolunda gittiğini ve yürüyüş yaptıktan sonra eve döndüklerini belirtti. “Gece 1’de ufak ufak rahatsızlık veren kasılmalar başladı. Yarım saatte bir olup beni uyutmuyordu ama ben Atakan’ı bile uyandırmadım. Sabah 7’ye kadar her şey katlanılabilirdi.” ifadelerini kullanan Kaldırım, doğumun tarihi belli olmasına rağmen bebeğinin beklenmedik bir zaman diliminde gelme sinyali verdiğini dile getirdi. “Gerekli muayeneleri yaptık. O kadar ısrar kıyamete rağmen tam 40’ını doldurduğu gün gelmeyi bekleyen dakik çocuğum ne aceleniz vardı baştan beri tarih belliydi diyerek bugün doğacağının haberini verdi.” dedi.

DOĞUM HAZIRLIKLARI VE SON AŞAMALAR

Kaldırım, suda doğum için hazırlıklarını detaylandırarak, “Müzik açtık mum yaktık. Hastane çantamıza fotoğraflarımızı koyduk.” sözlerini kullandı. Doğum öncesi hazırlık sürecinde sokakta vakit geçirdiklerini belirten Kaldırım, saat 15’ten itibaren doğum odasının hazırlanması için yola çıktıklarını ifade etti. “Şaka şaka yine sakince paniksiz hatta biraz da trafikle yola çıktık. Doğumun olacağı oda hazırlanmaya başladı. Işıklar yandı, müzik vardı.” şeklinde konuştu.

Doğumdan iki saat önce gerekli koşulların sağlandığını aktaran Kaldırım, “Psikolojik ve bedenen gerekli şeyler sağlandı. Suda doğumda dışarıdan bir tıbbi müdahale veya epidural alamıyorsunuz. O yüzden sakince tamamen benim psikolojik olarak hazır olmam beklendi.” diye belirtti. Bu süreç, Kaldırım için hem fiziksel hem de ruhsal olarak önemli bir deneyim oldu.