Sudan’a Seyahat Uyarısı Yapıldı

GÜVENLİK KOŞULLARI NEDENİYLE SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki kötüleşen güvenlik durumları nedeniyle vatandaşlara seyahat konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun hâlâ geçerli olduğunu belirtti ve bu ülkeye zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HALİHAZIRDA BULUNAN VATANDAŞLAR İÇİN TEDBİRLER

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Sudan’da yaşayan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları önerildi. Açıklamada, ülkede kalmalarının zorunlu olmadığı belirtilen vatandaşların, Port Sudan’dan sınırlı sayıda gerçekleştirilen ticari uçuşlar ya da bulundukları bölgeye bağlı olarak kara ve deniz yoluyla hızlı ve güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

İLETİŞİM KANALLARI VE GÜNCEL BİLGİ TAKİBİ

Vatandaşların güncel gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği’nin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiği ifade edildi. Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliği’nin +249 90 094 2738 numaralı telefonu ile Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin +90 312 292 29 29 numaralı hattı üzerinden iletişim kurulabileceği duyuruldu.